Туристов в Таиланде покусали смертельно опасные медузы. Как защититься?

Таиланд славится не только своими курортами, но и разнообразием фауны. В частности, в его водах обитает очень много видов медуз, в том числе смертельно опасные огненные медузы. И сейчас эти ядовитые создания решили поживиться иностранными туристами. Уже более 30 отдыхающих на Пхукете заявили, что их покусала медуза. Вроде все живы, но россиян и других путешественников уже предостерегли от купания в море.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Нападения резко участились на прошлой неделе. На пляже Ката на Пхукете медузы покусали более 30 туристов. Теперь на всех популярных пляжах острова разместили предупреждающие знаки.

Если вас всё же покусают, спастись можно. Глава управления по охране морских ресурсов Пхукета Сучарт Ратанруангсри посоветовал сразу обработать рану уксусом, чтобы ослабить боль. Обрабатывать нужно именно уксусом, потому что, если вы польёте место укуса пресной водой или спиртом, станет ещё больнее.

Но огненная медуза — не единственная напасть. У берегов Пхукета также обитает медузоидное животное под названием португальский кораблик, или физалия. Его укус тоже вызывает ожог. Но эту рану надо обрабатывать только морской водой.

В любом случае самое главное — вовремя обратиться за медпомощью. Недооценивать опасность медуз не стоит. Покусанные туристы хоть и отделались несильными ожогами, но могли и погибнуть, уверены специалисты.