Возвращаться в Россию из Азии через Индию стало проще

С 13 февраля Индия отменила требование тестирования на COVID-19 для международных пассажиров, прибывающих из Таиланда, а также Сингапура, Южной Кореи, Китая и Японии, или следовавших транзитом через эти страны. Новые правила разработаны Министерством здравоохранения Индии.

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При этом, согласно уведомлению Министерства гражданской авиации Индии, будет продолжена практика выборочного тестирования 2% путешественников по прибытии в страну для мониторинга инфекций, вызванных мутировавшими вариантами COVID-19. По данным властей, эта мера вступила в силу в 11 часов утра 13 февраля.