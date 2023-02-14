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1 час назад

Возвращаться в Россию из Азии через Индию стало проще

TourDom

С 13 февраля Индия отменила требование тестирования на COVID-19 для международных пассажиров, прибывающих из Таиланда, а также Сингапура, Южной Кореи, Китая и Японии, или следовавших транзитом через эти страны. Новые правила разработаны Министерством здравоохранения Индии.

Возвращаться в Россию из Азии через Индию стало проще
Фото: TourdomTourdom

При этом, согласно уведомлению Министерства гражданской авиации Индии, будет продолжена практика выборочного тестирования 2% путешественников по прибытии в страну для мониторинга инфекций, вызванных мутировавшими вариантами COVID-19. По данным властей, эта мера вступила в силу в 11 часов утра 13 февраля.

Для российских туристов эта новость означает, что стало удобнее возвращаться домой из Таиланда и других перечисленных стран с транзитом через Индию. Ранее при перелетах со стыковками в индийских аэропортах необходимо было делать ПЦР-тест и предъявлять его при регистрации на рейс.

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