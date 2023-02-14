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1 час назад

Венгрия стала наиболее популярной европейской страной для отдыха среди российских туристов

runews24.ru

Одной из самых востребованных стран Европы среди россиян на данный момент является Венгрия. Информация об этом опубликована на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названа наиболее популярная европейская страна для отдыха россиян
Фото: Runews24Runews24

По мнению туроператоров, такая популярность Венгрии объясняется легким оформлением визы и достаточно бюджетной стоимостью проживания и авиабилетов.

Кроме того, путешественники могут отдохнуть в Венгрии на протяжении круглого года. Там для туристов доступны разнообразные виды отдыха: лечебно-оздоровительный, событийный и экскурсионный.

Стоит отметить, что помимо отдыха в Венгрии, россияне также часто интересуются и путешествиями в Италию, однако туры туда бронируются достаточно редко. Низким спросом среди российских туристов пользуются Великобритания, Чехия, Словения и Словакия. Чуть больший спрос зафиксирован на поездки в Грецию и на Кипр.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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