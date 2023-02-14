Названа наиболее популярная европейская страна для отдыха россиян

Одной из самых востребованных стран Европы среди россиян на данный момент является Венгрия. Информация об этом опубликована на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По мнению туроператоров, такая популярность Венгрии объясняется легким оформлением визы и достаточно бюджетной стоимостью проживания и авиабилетов.
Кроме того, путешественники могут отдохнуть в Венгрии на протяжении круглого года. Там для туристов доступны разнообразные виды отдыха: лечебно-оздоровительный, событийный и экскурсионный.
Стоит отметить, что помимо отдыха в Венгрии, россияне также часто интересуются и путешествиями в Италию, однако туры туда бронируются достаточно редко. Низким спросом среди российских туристов пользуются Великобритания, Чехия, Словения и Словакия. Чуть больший спрос зафиксирован на поездки в Грецию и на Кипр.