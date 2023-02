Российские круизеры смогут увидеть Дубай без протокола

В PAC GROUP рекомендуют совмещать круиз с отдыхом в береговом отеле в Дубае. Это позволяет в полной мере насладиться морем и увидеть больше новых достопримечательностей, в том числе те, которые еще не очень хорошо известны россиянам. Вот, например, один из маршрутов. Туристам советуют начать со Старого города, пройтись по историческому району Al Seef, увидеть необычное здание библиотеки Мохаммеда ибн Рашида в форме раскрытого Корана, оценить вид с новой смотровой площадки в гавани Дубай-Крик. Заслуживает внимания также маршрут с посещением Музея будущего, обсерватории Sky Views с видом на Бурдж Халифу и знаменитые поющие фонтаны, ресторанов открытого в 2022 году комплекса Time Out Dubai. Если нужен шопинг, то стоит отправиться в WAFI City Mall. Помимо магазинов, там расположен и парк развлечений AYA, так что смело планируйте поездку на целый день. Готовая программа есть и для тех, кто хочет увидеть знаменитый Пальмовый остров. Можно прокатиться на монорельсе, зайти за покупками в Nakheel Mall, посетить площадку The View At The Palm и поужинать в одном из ресторанов на Palm West Beach.