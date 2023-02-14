Российские круизеры смогут увидеть Дубай без протокола

В туроператорской компании PAC GROUP, которая официально представляет в России бренд MSC Cruises, выступили с пояснениями по поводу отмены круизного протокола безопасности, а также дали рекомендации по посещению новых достопримечательностей Дубая.

Итак, с 12 февраля в круизах, начинающихся из портов Персидского залива, Средиземного и Красного морей, Северной Европы, а также Антильских островов, туристам больше не нужно предъявлять ни сертификат о вакцинации, ни ПЦР-тест. Эти правила, которые специалисты и называют «протоколом», были приняты в период пандемии, но сейчас предосторожности признаны излишними.

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Холдинг во второй раз провел премию «Маэстро путешествий»

«Русский Экспресс» поддерживает добрые традиции. 26 января в шикарных залах Soho Rooms холдинг уже во второй раз провел премию «Маэстро путешествий» по итогам продаж прошлого года. А они у компании выросли в разы, хотя в целом для туристической отрасли год выдался непростым.

Упрощение процедуры допуска на лайнеры существенно увеличит интерес к морским круизам, считают эксперты туроператора. В первую очередь это касается маршрутов из Дубая. Сейчас они наиболее востребованы, так как в акватории Персидского залива курсируют сразу два лайнера MSC. Кроме того, в аэропорт Дубая выполняется множество прямых рейсов не только из Москвы, но и из регионов России. Это делает круизный отдых доступнее.

«До конца зимнего сезона Дубай посетит порядка 30 тыс. круизных пассажиров из России», – прогнозируют в PAC GROUP. Все каюты на флагманском лайнере MSC World Europa уже заполнены, но туристы еще могут отправиться по маршруту «Восточная Сказка» на MSC Opera. За неделю можно увидеть сразу две страны – ОАЭ и Оман, посетив Дубай, Абу-Даби, Сир-Бани-Яс, Маскат и Хасаб. Стоимость такого путешествия с отправлением 5 марта – от 48 тыс. руб. за два места в каюте.