Россиян в Таиланде предостерегли от купания в море из-за опасных медуз

Отдыхающих на Пхукете иностранных туристов, в том числе россиян, предостерегли от купания в море из-за нашествия смертельно опасных огненных медуз. Об этом пишет портал The Thaiger.

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По данным издания, подобное предупреждение было опубликовано после того, как свыше 30 путешественников сообщили, что их ужалили медузы на пляже Ката на прошлой неделе. Большая часть из них отделалась легкими ожогами. Однако специалисты уверены, что отдыхающие могли и погибнуть от укуса ядовитых существ.

Отмечается, что власти Таиланда уже разместили более чем на 20 популярных туристических пляжах Пхукета, включая Патонг, Най Янг, Сурин и мыс Панва, специальные стенды с информацией о том, что нужно делать, если человека ужалила медуза. Тем временем спасателей снабдили бутылками с уксусом, чтобы они также могли оперативно оказать помощь пострадавшим.

Более того, отдыхающих просят не игнорировать предупреждающие знаки и обращать особое внимание на флаги, которые вывешиваются на пляжах. Так, к примеру, фиолетовый флаг свидетельствует о нахождении в водах огненных медуз и других смертельно опасных существ.