Россияне заняли лидирующие позиции по числу поездок на Мальдивы

Российские туристы стали лидерами по числу прибытий на Мальдивы в начале 2023 года, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Министерство туризма Мальдивских островов

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Так, за январь и первую неделю февраля текущего года отдыхать на Мальдивы прибыло более 220 тысяч туристов, среди которых почти 29 тысяч российских путешественников с долей рынка 13,1%.

Второе место по количеству посещений популярного курорта заняли туристы из Индии, которых в этом году на острова прибыло более 24 тысяч человек.

Также в тройку лидеров по числу прибытий вошли жители Италии, число которых составило более 20 тысяч туристов.