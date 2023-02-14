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41 минуту назад

Россияне заняли лидирующие позиции по числу поездок на Мальдивы

runews24.ru

Российские туристы стали лидерами по числу прибытий на Мальдивы в начале 2023 года, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Министерство туризма Мальдивских островов

Россияне заняли лидирующие позиции по числу поездок на Мальдивы
Фото: Runews24Runews24

Так, за январь и первую неделю февраля текущего года отдыхать на Мальдивы прибыло более 220 тысяч туристов, среди которых почти 29 тысяч российских путешественников с долей рынка 13,1%.

Второе место по количеству посещений популярного курорта заняли туристы из Индии, которых в этом году на острова прибыло более 24 тысяч человек.

Также в тройку лидеров по числу прибытий вошли жители Италии, число которых составило более 20 тысяч туристов.

Помимо этого, на сегодняшний день большинство туроператоров отмечают повышенный спрос среди россиян на путешествия по данному направлению.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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