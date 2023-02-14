Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
59 минут назад

Летающее такси запустят в Дубае уже в 2026 году

Ferra.ru

Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о возрождении программы летающих такси. Их запуск планируется уже в 2026 году.

Летающее такси запустят в Дубае уже в 2026 году
Фото: FerraFerra

Ожидается, что две стартовые площадки для летающих такси будут оборудованы вблизи самого загруженного в мире международного аэропорта, находящегося в Дубае. Предполагается, что стоимость полёта на таком транспорте будет как минимум на 30% выше, чем стоимость проезда в обычном такси.

Партнёром ОАЭ в данном вопросе выступит Joby Aviation — её прототип летающего такси продемонстрировал дальность полёта без подзарядки более 240 км и максимальную скорость 320 км/ч.

Напомним, что ранее в ноябре 2022 года уже сообщалось о планах по запуску электрических такси с вертикальным взлетом и посадкой в Абу-Даби.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители