Летающее такси запустят в Дубае уже в 2026 году

Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о возрождении программы летающих такси. Их запуск планируется уже в 2026 году.

Фото: Ferra Ferra

Ожидается, что две стартовые площадки для летающих такси будут оборудованы вблизи самого загруженного в мире международного аэропорта, находящегося в Дубае. Предполагается, что стоимость полёта на таком транспорте будет как минимум на 30% выше, чем стоимость проезда в обычном такси.

Партнёром ОАЭ в данном вопросе выступит Joby Aviation — её прототип летающего такси продемонстрировал дальность полёта без подзарядки более 240 км и максимальную скорость 320 км/ч.