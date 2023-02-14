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47 минут назад

Что необходимо для поездки в Китай в 2023 году

РИА "ФедералПресс"

В январе возобновилось автомобильное сообщение между Россией и Китаем. В настоящее время туристы попасть в Поднебесную не могут, но уже многие задаются вопросом, какие документы потребуются, чтобы посетить соседнее государство.

Что необходимо для поездки в Китай в 2023 году
Фото: ФедералПрессФедералПресс

Как рассказал руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский, для въезда в КНР гражданам необходима будет справка о результате ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов до въезда. Ее нужно будет распечатать на русском или английском языке, где должны быть указаны имя и фамилия туриста, время тестирования и время выдачи результата, метод тестирования, результат, а также контакты лаборатории.

Стоит отметить, что для въезда в Россию китайским туристам ПЦР-тест не потребуется.

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