Какие страны быстрее всех выдают россиянам шенгенские визы

В Ассоциации туристических операторов России (АТОР) рассказали, что проще всего россияне могут получить шенгенскую визу в Венгрии и Греции.

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»Венгрия – и одна из двух оставшихся в ЕС стран, где у аккредитованных при консульстве туроператоров есть преимущество в виде своей квоты <...> Греция – вторая страна ЕС, где у туроператоров есть своя, отдельная запись, помимо общей», — говорится в материале АТОР.

При этом, отмечает ассоциация, французский шенген получить практически невозможно из-за дефицита слотов и использования ботов, которые их «перехватывают».

Ранее сообщалось, что россияне могут записаться на получение шенгенских виз в представительствах Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии. При этом чаще всего виза выдается на срок поездки или до полугода.