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1 час назад

Какие страны быстрее всех выдают россиянам шенгенские визы

Газета.Ruиещё 10

В Ассоциации туристических операторов России (АТОР) рассказали, что проще всего россияне могут получить шенгенскую визу в Венгрии и Греции.

Какие страны быстрее всех выдают россиянам шенгенские визы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

»Венгрия – и одна из двух оставшихся в ЕС стран, где у аккредитованных при консульстве туроператоров есть преимущество в виде своей квоты <...> Греция – вторая страна ЕС, где у туроператоров есть своя, отдельная запись, помимо общей», — говорится в материале АТОР.

При этом, отмечает ассоциация, французский шенген получить практически невозможно из-за дефицита слотов и использования ботов, которые их «перехватывают».

Ранее сообщалось, что россияне могут записаться на получение шенгенских виз в представительствах Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии. При этом чаще всего виза выдается на срок поездки или до полугода.

Российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. Не выдают шенген россиянам также Нидерланды и Бельгия, Дания и Словакия, однако через другие страны шенгенской зоны въехать в них можно.

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