Европа без виз: россияне могут путешествовать по четырем странам

Среди стран Европы, принимающих туристов из России, можно выделить несколько балканских государств, в которых традиционно тепло встречают наших соотечественников с минимумом формальностей. Сербия, Черногория, а также Босния и Герцеговина позволяют получить визовые преференции в любое время года, а Албания – на время туристического сезона.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Босния и Герцеговина дает россиянам безвизовый период до 30 дней в течение каждых 60 дней. При этом туристы имеют возможность поехать на экскурсии в соседние страны и без проблем вернуться, главное – соблюдать принцип 30/60. Прямого авиасообщения нет, но есть авиамаршруты из городов России с 1–2 пересадками, также в страну удобно въехать через Сербию или Черногорию.

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Есть трудности с безналичной оплатой российскими картами UnionPay: как правило, терминалы в торговых точках не подключены к этой системе. А вот найти банкомат для снятия наличных, по отзывам туристов, вполне можно. Помимо боснийских марок, в туристических местах принимают оплату в евро.

Здесь не проблема найти русскоязычного гида или самостоятельно объездить небольшую страну. По отзывам путешественников, они чувствовали себя безопасно как в городах, где местные приветливы к россиянам, так и в малолюдных сельских районах.

Сербия предоставляет безвизовый въезд на 30 дней. Для пересечения границы нужен стандартный перечень документов. Власти страны рекомендуют туристам оформить медицинскую страховку от 20 тыс. евро. До столичного города Белград поставлены регулярные прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани.

Здесь принимают к оплате российские карты UnionPay, если магазины и отели работают с платежной системой. При этом, чтобы не зависеть от того, какой банкомат обслуживает наш пластик, необходимо иметь наличные доллары и евро для обмена их на сербские динары.

По Сербии приятно и комфортно путешествовать. Жители страны радушны и приветливы к гостям из России. И здесь действительно есть что посмотреть, чему удивиться – насыщенно и одновременно душевно провести отпуск.

Черногория установила свободный въезд для туристов из России до 30 дней. Раньше этот срок на лето увеличивался, но в 2022 году правительство не стало вводить сезонный безвизовый режим до 90 суток с 1 апреля до 31 октября, как было прежде.

По сообщениям туристов, болеть здесь дорого и лучше заранее купить медицинскую страховку. Иностранцы платят туристический сбор, в каждом городе свой – около 1 евро, – включаемый в стоимость номера в отеле.

Приемлемые маршруты – вылететь на самолетах Air Serbia до столицы соседней страны из нескольких российских городов, а уже из Белграда до Черногории – рукой подать.

Российские банковские карты UnionPay здесь не работают. Так что выбор один: везти наличные евро. Привычных обменных пунктов также нет – все операции с валютой только в банках, которые занижают курс. В таких условиях, конечно же, в туристических местах свои услуги предлагают нелегальные менялы.

В стране достаточно большая диаспора русскоговорящих жителей. И при необходимости всегда можно найти услуги экскурсоводов и переводчиков.

Албания разрешает россиянам только сезонный въезд на 90 дней без визы в туристических целях с 1 мая по 30 сентября. Такой порядок был утвержден правительством страны в 2021 году. О его изменении в 2023 году информации не поступало. Для поездки необходима медицинская страховка с покрытием от COVID-19.

Доступны авиаперелеты до столичной Тираны со стыковками из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани и других городов.

Безналичные платежи в стране – редкость, обычно везде просят наличные. Банкоматов в крупных городах достаточно, однако система UnionPay в них не представлена. Обмен валюты – евро и долларов – в банках и частных обменниках, которые предлагают лучшие курсы.

В ходу албанский лек. И не стоит удивляться непонятной надписи на банкнотах, ибо это самоназвание страны – Шкиперия. При этом почти повсеместно – от отелей до лавочек – берут оплату в евро, для чего хорошо бы запастись мелкими купюрами.

В Албанию прилетают, чтобы поваляться на морских пляжах или составить экскурсионную программу по историческим местам, коих здесь предостаточно. Можно приехать с групповым туром или совершить самостоятельный вояж.

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