Как можно сэкономить, выбирая авиабилеты на 8 Марта

8 Марта в этом году выпадает на среду, у россиян появится один дополнительный нерабочий день. Однако некоторые туристы наверняка попытаются взять несколько выходных дней и устроить себе короткий весенний отпуск. Редакция TourDom.ru выяснила, по каким ценам можно забронировать авиабилеты на популярных направлениях с вылетом из Москвы.

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Недорого в начале марта обойдется перелет в Баку: всего 18 тыс. руб. в обе стороны, если воспользоваться рейсами «Аэрофлота» в период с 6-е по 9-е число. Дорога займет всего 3,5 часа. За провоз багажа придется доплатить 5 тыс. руб.

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Чуть дороже, за 20 тыс. руб., авиакомпания Utair продает места на рейсах в Ереван. Вечерний борт отправится из аэропорта Внуково в 21:40, прибытие в Армению ожидается в 02:30 по местному времени.

Перелет из Москвы в Стамбул прямыми рейсами в даты, включающие 8 Марта, можно совершить, заплатив 33 тыс. руб. Такую цену выставил «Аэрофлот» на дни с 6-го по 9-е.

Если расширить свой отпуск до полноценной недели и посмотреть вылеты с 4 по 11 марта, наиболее экономичный вариант предлагают Meraj Airlines и «ИрАэро». В тариф – 32 тыс. руб. – уже включена доставка багажа. Перелет из Внуково в Стамбул иранским перевозчиком продлится почти 7 часов. Обратный путь на крыльях российской авиакомпании – на 2 часа короче, самолет прибудет в Домодедово.

Относительно экономно слетать в Дубай пассажиры из Москвы смогут, купив билеты авиакомпании Mahan Airlines. Иранский перевозчик повезет клиентов с 5 по 11 марта всего за 31 тыс. руб. Багаж уже включен в стоимость билета. Однако туристам надо иметь в виду: обратный перелет может оказаться утомительным, он продлится 19 часов, из них 12 – займет стыковка в Тегеране.

Перелет в ОАЭ прямыми рейсами обойдется существенно дороже. Самые недорогие билеты на эти же даты – авиакомпании Air Arabia в Шарджу – обойдутся в 47 тыс. руб. В воздухе пассажиры проведут всего 5,5 часов. «Победа» доставит своих клиентов в Дубай за 53 тыс. руб.

Совсем небюджетно выглядит и мартовское путешествие в Египет. Сэкономить можно, если воспользоваться рейсами «Аэрофлота» в Хургаду с пересадкой в Сочи. Дорога с 6 по 10 марта обойдется в 37 тыс. руб.