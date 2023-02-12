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2 часа назад

Аргентина ужесточила контроль в отношении граждан РФ

Российская Газета

Аргентину охватил информационный скандал вокруг россиянок, приехавших в страну на последних неделях беременности в "туристических целях". Шести девушкам, прибывшим в Буэнос-Айрес на разных рейсах с 7 по 9 февраля, было отказано во въезде под предлогом предоставления ложных сведений об истинных целях поездки. В результате уже ночью 10 февраля решением одного из местных судов, который учел гуманитарный аспект их положения, въезд им разрешили, но юридический статус их нахождения на территории страны не был определен окончательно.

Аргентина ужесточила контроль в отношении граждан РФ
Фото: Российская газетаРоссийская газета

В российском посольстве "РГ" сообщили, что диппредставительство находится в контакте с гражданками России с самого начала ужесточения паспортно-миграционного контроля со стороны местных властей. Заведующий консульским отделом Георгий Полин сообщил, что он лично находился с этой группой "невъездных" во время их пребывания в зоне вылета, а также посетил их там 9 и 10 февраля.

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"Передал одной из гражданок необходимые ей лекарства, которые она везла в багаже (доступа к которому у нее не было), затем передал собранную неравнодушными соотечественниками, ранее приехавшими в Аргентину, небольшую "гуманитарную помощь", - в основном средства личной гигиены", - отметил дипломат.

Полин уточнил, что в случае с россиянками речь не шла об их задержании - им было предложено вылететь из страны ближайшим рейсом, однако они от этого отказались и обратились за помощью к местным адвокатам. По словам дипломата, условия их пребывания в зоне вылета международного аэропорта едва ли можно назвать приемлемыми для женщин на большом сроке беременности.

"Отсутствуют кровати, душ и прочие бытовые удобства. К ним не допускали членов их семей и адвокатов", - подчеркнул он.

В случае с россиянками речь не шла об их задержании - им было предложено вылететь из страны ближайшим рейсом

Как прокомментировали "РГ" в миграционной службе Аргентины, "рано или поздно это должно было произойти", ведь в страну за год в качестве туристов въехало почти 6 тысяч беременных россиянок, что является абсолютным рекордом и не могло не привлечь внимания. По словам собеседника, примерно с лета прошлого года ведомство начало активно изучать данные о россиянках, родивших своих детей на аргентинской земле и обратившихся впоследствии за получением вида на жительства и, соответственно, паспорта. Примерно в этот же период в общепринятую процедуру опроса на пограничном контроле были внесены изменения.

У девушек начали интересоваться деталями их пребывания в Аргентине, запрашивать точные адреса проживания, а порой и маршруты перемещения по стране. С недавних пор по указанным адресам сотрудниками миграционной службы и полиции начали совершаться рейды, чтобы удостовериться, что они действительно там проживают. До этого к туристам из России подобная практика фактически не применялась

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