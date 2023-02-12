Замерзший водопад стал новым туристическим объектом в Азербайджане

У жителей и гостей Азербайджана появился новый туристический маршрут. В Губинском районе на севере страны замерз водопад. Зимнюю красоту оценил корреспондент «МИР 24» Кямран Гусейнов.

Фото: Мир24 Мир24

Высокогорная деревня Грыз сейчас, пожалуй, самая привлекательная для туристов в Губинском районе. Чтобы посмотреть на удивительное для Азербайджана явление – замерзший водопад, – нужно проехать 40 километров по узким и ухабистым дорогам. Затем – только пешком по заснеженным склонам. Без палок для скандинавской ходьбы передвигаться достаточно сложно.

«У них заостренный конец. Его можно вонзить вглубь снега и таким образом сохранять равновесие при ходьбе. Прикольная штука. Слегка напоминает трость Чарли Чаплина», делится впечатлениями турист Мурад Исмаилов.

Шаг за шагом туристы поднимаются на высоту 2 тысячи метров над уровнем моря. Здесь великолепные горные пейзажи, на фоне которых все делают селфи.

«В юности я покорила гору Бабадаг. Она тоже находится в Губинском районе. Путь занял два дня. Но с тех пор много воды утекло. Поэтому могу сказать, что и дорога к водопаду для меня тоже достаточно экстремальна», – говорит туристка Гюльтакин Салимова.

Конечный пункт маршрута – пещера. Здесь все покрыто льдом, так что передвигаться нужно медленно и аккуратно.

«Я здесь в первый раз. Будто оказался где-то в Арктике или на Аляске. Не знал, что у нас есть такие потрясающие места. Но очень скользко. Я даже носки на ботинки надел, чтобы можно было хоть как-то передвигаться», – признается турист Магомедали Алиев.

В пещере очень холодно, минус 10. Поэтому водопад и замерз.

«Солнечные лучи в пещеру не проникают, и в таком состоянии водопад будет находиться до апреля. Поэтому все желающие еще могут успеть полюбоваться этим необычным зрелищем», – рассказывает гид Фархад Исламов.