Чем опасен Берег Cкелетов, который так привлекает любителей экстрима

На юге Африки расположен Берег Скелетов — идеальное место для съемок следующей части «Безумного Макса» или проведения сумасшедшего фестиваля. Но есть пара нюансов, из-за которых воплотить эти фантазии в жизнь невозможно. Чем опасна эта часть побережья Намибии, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Domenico Convertini/Flickr Domenico Convertini/Flickr

Пески этого берега настолько безжизненны, что любая форма жизни становится потенциальной едой сразу для нескольких хищников. Туда забредают львы, шакалы и гиены, а воды вокруг кишат акулами. Их привлекают морские котики и тюлени, которые, в свою очередь, питаются рыбой, которой полно в прибрежных водах.

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Это не единственная опасность этих мест: источников пресной воды нет на многие десятки километров вокруг, дождь случается раз в несколько лет, а населенные пункты находятся в сотнях километров от побережья. Даже попытка добраться до Берега Скелетов самостоятельно может стоить жизни.

Со стороны континента путь будет лежать через не самые дружелюбные страны, где регулярно происходят вооруженные конфликта. А с моря лучше даже не пытаться. Разбитые корпуса судов (например, парохода «Эдуард Болен», навечно застрявшего на Берегу Скелетов) здесь лежат не просто так — очень многие из них были сбиты с курса холодным течением и частыми туманами, а затем налетели на подводные скалы. Кстати, отплыть от берега на небольшой лодке (например, шлюпке) практически невозможно из-за постоянного сильного прибоя.

Domenico Convertini/Flickr

Однако любителей экстрима, которые мечтают добраться до Берега Скелетов, трудности не пугают. Северная его часть открыта для туристов, прилетающих на сафари самолетами. Южная часть, между реками Угаб и Хоаниб, открыта для всех посетителей.

Наиболее лакомые туристические места — это соляные озера в Агатовых горах, большие лежбища морских котиков на мысе Кейп-Фриа, а также тюлений заповедник на мысе Кейп-Кросс. Встретиться лицом к лицу с гигантскими дюнами и шумными птичьими базарами на скалистых берегах каждый может в Уолфиш-Бей. Из экстремальных видов отдыха местные готовы снарядить туристов воздушным шаром для полета над великой пустыней.