9 стран, по которым россияне могут путешествовать без виз

Большинство государств ближнего зарубежья предоставляет российским гражданам возможность путешествовать без виз в течение нескольких месяцев или вообще бессрочно. Редакция TourDom.ru обобщила правила въезда в Узбекистан, Киргизию, Грузию, Армению, Казахстан, Молдову, Беларусь, Таджикистан и Азербайджан.

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Узбекистан не ставит ограничения сроков безвизового пребывания россиянам. С 2023 года возобновлен туристический сбор, различный для разных объектов размещения. Поставлены прямые авиарейсы как в Ташкент, так и туристические центры – Самарканд, Бухару, Фергану из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов. Страны соединяет железнодорожное сообщение, а также автомобильное – транзитом через Казахстан. Туристы платят и снимают наличные, используя российские карты UnionPay. Банки с прошлого года не принимают карты «Мир». Возможен обмен рублей. С 1 января для туристов ввели систему Tax Free.

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Киргизия также не определила сроков безвизового въезда, причем в страну возможно приехать по внутреннему российскому паспорту. Местные аэропорты принимают регулярные авиарейсы из Москвы и других городов. Туристы нередко выбирают туры с отдыхом на озере Иссык-Куль, прилетая в близлежащую авиагавань Тамчы. С комфортом возможно приехать на поезде. Ряд банков работает с системой UnionPay, принимая и российские карты. При этом несколько киргизских банков приостановили обслуживание карт «Мир». В торговых точках нередко платят рублями.

Грузия разрешает россиянам пребывать на своей территории в течение года без получения визы. Из России можно приехать на машине либо долететь до Тбилиси самолетом через третьи страны в отсутствие прямых авиарейсов. В частности, из Москвы есть авиамаршруты со стыковкой в Ереване, Баку и Стамбуле. Среди ближайших планов – организация морских перевозок между Сочи и Батуми. С прошлого года местные банки перестали принимать российские карты UnionPay. С собой необходимо везти наличные доллары и евро, в том числе можно и рубли.

Армения дает возможность безвизового въезда до 180 дней. Россияне могут прилететь в страну по внутреннему общегражданскому паспорту, для пересечения наземной границы необходим загранпаспорт. Прямое авиасообщение с Ереваном – из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и других городов. К примеру, в Гюмри полетели самолеты «Победы». В стране в ходу банковские карты «Мир», а воспользоваться пластиком системы UnionPay, по отзывам туристов, позволяет лишь ACBA Bank. Также есть обмен рублей на армянские драмы.

Казахстан установил безвизовый период в 90 дней в течение 180 дней начиная с 27 января 2023 года. В страну можно въехать по внутреннему российскому паспорту, однако Казахстан запретил проживать в стране без загранпаспорта. Российские и казахстанские города связывают рейсы нескольких авиакомпаний. Также открыты пограничные переходы для автомобильного транспорта, есть железнодорожное сообщение. Туристы пользуются российскими картами UnionPay, ряд банков обслуживает карты «Мир» на снятие наличных. В приграничных с Россией районах расплачиваются в том числе и рублями, которые также принимают в обменниках страны.

Молдова дает право на безвизовое пребывание до 90 дней в течение 180-дневного периода. По земле сообщения нет – ни железнодорожного, ни автомобильного. Вариант поездки на автобусе через европейскую зону Шенгена для большинства туристов невозможен. В отсутствие прямых авиарейсов доступны авиамаршруты до Кишинева с пересадкой в Ереване и Стамбуле. Для оплаты товаров и услуг россиянам необходимо иметь наличные: выпущенные в России банковские карты не принимают. Возможен обмен рублей.

Беларусь предоставляет россиянам безвизовые 90 дней пребывания. Въезд возможен по общегражданскому российскому паспорту. Из Москвы в Минск дважды в день отправляются комфортабельные поезда «Ласточка», время в пути – 7 часов. Несколько авиакомпаний выполняют регулярные прямые рейсы в Беларусь из ряда российских городов. Открыто автомобильное сообщение. В стране повсеместно принимают к безналичной оплате банковские карты «Мир». А наличную местную валюту можно получить в банкоматах. В обменных пунктах принимают российские рубли.

Таджикистан допускает нахождение на своей территории до 90 дней без оформления визы. Для посещения Памира, находящегося в пограничной зоне, туристам необходимо получить разрешение в миграционной службе. Таджикистан все еще требует сертификат о вакцинации (признан препарат «Спутник V») или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия. Российские и таджикские авиакомпании осуществляют десятки регулярных авиарейсов из российских городов в Душанбе и другие аэропорты страны. Есть железнодорожное сообщение через сопредельные страны. В стране принимают карты «Мир» для безналичной оплаты и снятия денег, однако не во всех банках. В обменных пунктах можно получить местные сомони за наличные рубли.