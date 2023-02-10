Решившую «окультурить» жителей Гоа россиянку обвинили в черной магии

«Мы хотим прояснить возникшее во время нашего выступления недоразумение в виде слуха о "черной магии". Мы просто театральные артисты. Честно говоря, мы убиты горем из-за того, что наши усилия почтить эту древнюю индийскую историю были встречены с такой резкостью, — высказалась россиянка. — Мы просто исполнители, которые любят Индию и ее богатое наследие».