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1 час назад

Решившую «окультурить» жителей Гоа россиянку обвинили в черной магии

Lenta.ru

Россиянку Ольгу Каменскую и белоруса Николу Вранича, показавших спектакль для жителей Гоа, обвинили в черной магии. Подробности публикует индийская газета Hindustan Times.

Решившую «окультурить» жителей Гоа россиянку обвинили в черной магии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, группа артистов, решивших «окультурить» гоанцев, подготовила театральную постановку на русском языке, основанную на истории индийского короля Викрамадитьи.

Местные чиновники не оценили спектакль и сорвали очередное представление в Северном Гоа, посчитав, что иностранцы на сцене проводят оккультный ритуал.

«Мы были уверены, что они творили какую-то черную магию — все одетые в черное, прыгающие вверх и вниз и танцующие под удары барабанов. Мы не допустим никакой черной магии», — пояснил ситуацию член совета старейшин деревни Сагар Тильве.

В свою очередь артисты опровергли обвинения и заявили, что их неправильно поняли. Кроме того, выступление было ранее согласовано с местными властями.

«Мы хотим прояснить возникшее во время нашего выступления недоразумение в виде слуха о "черной магии". Мы просто театральные артисты. Честно говоря, мы убиты горем из-за того, что наши усилия почтить эту древнюю индийскую историю были встречены с такой резкостью, — высказалась россиянка. — Мы просто исполнители, которые любят Индию и ее богатое наследие».

Ранее российский тревел-блогер Алексей Кутовой, который отправился путешествовать по Индии, сходил с приятелем подстричься в местную парикмахерскую и рассказал о впечатлениях. Путешественник заказал стрижку и окрашивание, однако также парикмахер без предупреждения начал наносить ему маску для чистки лица.

Заграница,Ольга Каменская,
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