Туристка пожаловалась, что купила таймшер под гипнозом

В редакцию TourDom.ru обратилась туристка, которая заключила договор с компанией D Club, предоставляющей таймшер в Египте.

Фото: Tourdom Tourdom

По словам Виктории, во время отдыха в Domina Coral Bay Oasis 5* в Шарм-эль-Шейхе в сентябре прошлого года ее с мужем пригласили на презентацию клуба привилегий отеля D Club, где очень заманчиво рассказывали об условиях таймшера.

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«За 3,5 тыс. евро за 5 лет обещали, что будут бронировать для нас лучшие номера».

Участникам презентации внушили, что в стоимость входит не только проживание, но и питание «все включено». Гостей, купивших таймшер, обещали вывозить в аквапарк и катать на яхте. Полагались им и бесплатное посещение спа-центра, услуги няни.

Сотрудники, проводившие презентацию, «как будто загипнотизировали присутствующих». Еще там чем-то поили гостей.

«Я, правда, не пила, потому что кормила ребёнка, – говорит Виктория. – Но даже меня убедили, что это очень хорошее предложение».

Туристы все посчитали. 3,5 тыс. евро на 5 лет – это 700 евро, или 55 тыс. руб. в год. Вроде бы хорошая цена для трехнедельного проживания на троих. «Нам показалось, что это выгодно. У ребёнка проблемы со здоровьем, и мы подумали, что хорошо бы регулярно на длительный срок вывозить ее на море».

Однако позже оказалось, что стоимость контракта не включает питание, дополнительно придется заплатить и за уборку номеров – 394 евро в год.

Плюс к этим дополнительным тратам за время, прошедшее с момента подписания договора, перелет в Египет существенно подорожал.

«Авиабилеты стали стоить, как проживание. А поскольку еще и питание не включено, весь отдых будет стоить в 2 раза дороже, чем готовый тур у туроператора», – говорит Виктория.

Сначала туристка обратилась к «личному гиду» на вотсап и попросила аннулировать контракт. По ее словам, менеджер сделал вид, что занимается ее вопросом, а потом заявил, что расторгнуть договор невозможно. «Вот уже около 2 месяцев я требую вернуть деньги. Но теперь отвечают, что от руководства поступил отказ».

Ранее TourDom.ru уже сообщал о подобных ситуациях. В декабре туристка рассказывала, что на презентации в том же египетском отеле им не дали времени на «подумать» и торопили с подписанием договора. В то же время некоторые гиды предупреждают своих клиентов, что посещать презентации не стоит и подписывать контракты нельзя.

Юристы напоминают: с претензией по возврату денег нужно обращаться в компанию, где турист бронировал услугу проживания.

«Если претензия не будет удовлетворена, обратиться в суд в России на иностранный отель можно только при условии, если у отеля есть представительство в РФ или имущество», – говорит юрист Игорь Косицын.

В данном случае неясно, есть ли у египетской гостиницы представительство. В Санкт-Петербурге работает отель с похожим названием, Domina St. Petersburg. Однако по телефону не смогли ответить на вопрос, как связаны две гостиницы.