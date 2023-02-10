Стоимость туров в Египет в январе выросла на 11%

Стоимость поездок на отдых в Египет из России в январе 2023 года выросла на 11% по сравнению с декабрем 2022 года, следует из данных Росстата.
"Среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки: на отдых в Египет - на 11%, ОАЭ - на 4,9%", - говорится в документе.
По данным Росстата, стоимость поездок на отдых во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд за месяц выросла на 3,5%, в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию - на 2,8%, в Казахстан и Узбекистан - на 1,8%, в Турцию - на 1%. Цены на поездки в Белоруссию снизились на 0,3%. В целом стоимость услуг зарубежного туризма в России в январе выросла на 3,1% по сравнению с месяцем ранее и на 68,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Среди услуг внутреннего туризма и отдыха в январе выросли: стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 5,5%, путевок в санатории - на 3,2%, автобусных экскурсий - на 2,6%, экскурсионных туров по России - на 1,9%, билетов в кинотеатры - на 1,7%, музеи и выставки - на 1,5%, проживания в четырех- и пятизвездочных гостиницах и речных круизов на территории России - на 1,2%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 0,7%. Стоимость проживания в гостиницах категории "одна звезда" и мотелях снизилась на 1,5%, сообщили в ведомстве.