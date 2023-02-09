Пассажиропоток аэропорта Рига вырос на 68%

В январе обслужено 4,355 тыс. рейсов, что по сравнению с январем 2022 года больше на 12,1%. Из них 3,953 тыс. рейсов были пассажирскими, что на 25,2% превышает показатели января прошлого года, когда было обслужено 3,158 тыс. пассажирских рейсов.

Фото: РЖД-Партнер РЖД-Партнер

В январе было обслужено 333 тыс. прямых пассажиров, что только на 3,9% меньше, чем до пандемии.

По словам председателя правления аэропорта Рига Лайлы Одини, этот год начался для аэропорта успешно несмотря на то, что первые 2 месяца года традиционно являются самым спокойным временем для аэропортов.

«Заполняемость мест на рейсах из Риги и в Ригу высокая, в среднем около 70%, на некоторых маршрутах в теплые страны приближается к 100%. Прогнозы перевозчиков на ближайшие месяцы также стабильны и позволяют уверенно смотреть в сторону дальнейшего восстановления», – говорит Л. Одиня.

По сравнению с январем 2019 года количество обслуживаемых самолетов сократилось на треть, но количество предлагаемых пассажирских мест на прямых рейсах в среднем всего на 13% меньше, чем в 2019-м, поскольку авиакомпании используют более крупные самолеты на рейсах из Риги и в Ригу.

Из всех пассажиров, перевезенных в январе, 51% воспользовались рейсами национальной авиакомпании airBaltic, почти 32% – рейсами ирландской авиакомпании Ryanair.

Доля прямых и транзитных пассажиров также стабильна: пятая часть пассажиров использует Ригу в качестве пересадочного аэропорта.