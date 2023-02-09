Пляжная азиатская страна упростила визовые требования для россиян

Власти Индонезии упростили визовые требования для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Главного иммиграционного управления республики.

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Согласно нововведениям, у путешественников появилась возможность онлайн-продления электронных виз по прибытии (e-VOA) — теперь отдыхающие могут провести в пляжной азиатской стране дополнительные 30 дней.

Отмечается, что ранее после завершения месячной визы туристам необходимо было ехать в иммиграционную службу, чтобы остаться в республике на более длительный срок. Сейчас для того, чтобы увеличить срок пребывания, достаточно подать онлайн-заявку через веб-сайт molina.imigration.go.id. Электронная виза по прибытии действительна в течение 30 дней и может быть продлена только один раз еще на 30 дней.

Услуга обойдется путешественникам в 500 тысяч индонезийских рупий (примерно 2,4 тысячи рублей). Оплатить сбор необходимо картами Visa, MasterCard или JCB. После проведения платежа турист получит электронную визу на адрес электронной почты, указанный при заполнении анкеты.