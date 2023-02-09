Российские туристы мерзнут на пляжах и в отелях Египта

«Тут половина отдыхающих или под полотенцами, или под халатами, которые с собой привезли, кто чем богат». «Как минимум теплый спортивный костюм нужен с капюшоном. Мы даже плед купили, на пляже загорать... Как бы смешно ни звучало, но это так. Время от времени приходится укрываться, очень холодный ветер».