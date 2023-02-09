Российские туристы мерзнут на пляжах и в отелях Египта

В Египет пришла волна значительного для здешних мест похолодания. В Хургаде температура воздуха сегодняшней ночью опустилась до 12 °C, а по ощущениям было еще холоднее. В Шарм-эль-Шейхе термометр показывал на градус теплее. Днем воздух не прогреется, по данным метеослужбы, выше 20 °C. А обычно голубое небо – серое из-за плотной облачности.
В соцсетях российские туристы отмечают, по их замерам, вода в Красном море на пляже в Хургаде остыла до 17–18 °C. На Синае в окрестностях популярного туристического местечка гора Святой Екатерины – ночью рекордные 2 градуса мороза.
О положении на курортах красноречиво говорят реплики туристов.
«Тут половина отдыхающих или под полотенцами, или под халатами, которые с собой привезли, кто чем богат». «Как минимум теплый спортивный костюм нужен с капюшоном. Мы даже плед купили, на пляже загорать... Как бы смешно ни звучало, но это так. Время от времени приходится укрываться, очень холодный ветер».
Сотрудник египетского Гидрометеорологического управления в телеобращении отметил, что погода отличается от обычной для февраля: погода зимняя в большинстве регионов, а сильный ветер способствует усилению ощущения холода, цитируют сообщение в египетских СМИ.