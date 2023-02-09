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4 часа назад

Россиянка с тремя детьми улетела на Шри-Ланку и раскрыла расходы на путешествие

Lenta.ruиещё 1

Семья российских путешественников с тремя детьми отправилась в путешествие на Шри-Ланку и подсчитала затраты на поездку. Сумму расходов они раскрыли в личном блоге «Семья на чемоданах» на платформе «Дзен».

В первую очередь россияне заплатили за визу — ее оформление обошлось в 50 долларов (примерно 4,6 тысячи рублей) на каждого взрослого, детям до 16 лет она не потребовалась. Авиабилеты на два сегмента — перелет из Анталии в Стамбул и из Стамбула в Коломбо с пересадкой в Шардже вышли в 13,3 тысячи и 117,8 тысячи рублей соответственно.

«У нас был трансфер из Алании до Анталии 70 евро (около 5,2 тысячи рублей), метро и такси в Стамбуле обошлось нам в 500 и 377 рублей, трансфер до нового аэропорта — 35 долларов (2469 рублей) и из аэропорта Коломбо до Унаватуна — еще 65 долларов (4,5 тысячи рублей)», — рассказали о расходах на трансфер авторы блога.

Чтобы дождаться рейса на Шри-Ланку, туристы сняли в Стамбуле квартиру на сутки за 2300 рублей. На все приемы пищи в дороге, включая перекусы, россияне потратили 10 тысяч рублей. В Унаватуне аренда первого этажа двухэтажного дома с кухней, двумя спальнями и гостевой комнатой обошлась им в 390 долларов в месяц (27 513 рублей).

«Итого: 191 147 рублей стоил переезд на Шри-Ланку на нашу большую семью», — раскрыли конечную сумму путешественники.

В январе российская модель Анастасия Горбунова, улетевшая на Шри-Ланку на зимовку, рассказала, в какую сумму обходится путешествие.

Заграница,Видео,
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