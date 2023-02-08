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2 часа назад

В Тбилиси два популярных места для отдыха соединят туристическими тропами

runews24.ru

Речь идёт об озере Черепашье и парке Ваке.

В Тбилиси два популярных места для отдыха соединят туристическими тропами
Фото: runews24.rurunews24.ru

В Тбилиси планируют провести благоустройство двух городских территорий для отдыха. Сообщается, что речь идёт о Черепашьем озере и парке Ваке, которые хотят соединить туристическими тропами.

О старте благоустройства сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Так, по плану обустроить велосипедные и пешеходные полосы, которые привлекут интерес в развитии экотуризма со стороны как местных граждан, так и туристов.

Кроме этого, Каха Каладзе подчеркнул, что в процессе благоустройства будут использованы естественные материалы и максимально сохранится естественный ландшафт территорий.

Средства на реализацию проекта выделил фонд «Карту», который принадлежит экс-премьеру Грузии Бидзине Иванишвили.

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