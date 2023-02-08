В Тбилиси два популярных места для отдыха соединят туристическими тропами

Речь идёт об озере Черепашье и парке Ваке.
В Тбилиси планируют провести благоустройство двух городских территорий для отдыха. Сообщается, что речь идёт о Черепашьем озере и парке Ваке, которые хотят соединить туристическими тропами.
О старте благоустройства сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Так, по плану обустроить велосипедные и пешеходные полосы, которые привлекут интерес в развитии экотуризма со стороны как местных граждан, так и туристов.
Кроме этого, Каха Каладзе подчеркнул, что в процессе благоустройства будут использованы естественные материалы и максимально сохранится естественный ландшафт территорий.
Средства на реализацию проекта выделил фонд «Карту», который принадлежит экс-премьеру Грузии Бидзине Иванишвили.