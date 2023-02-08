Турагенты: цены на туры в Турцию не снижаются

Турагенты заметили снижение спроса на туры в Турцию после разрушительного землетрясения в восточных провинциях. «Темпы бронирования замедлились 6-го числа во второй половине дня, и доля направления в структуре продаж снизилась с обычных средних 12–16 до 9%. С аналогичным показателем завершилось и 7 февраля», – свидетельствуют крупные участники розничного рынка.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

На фоне трагичных новостей это ожидаемая реакция потребителей, считают в «Слетать.ру». В компании предполагают, что продажи увеличатся в марте, когда традиционно активизируется спрос.

В Level.Travel чуть меньше половины заявок по Турции за 6–7 февраля пришлось на туры с вылетом в ближайшие дни, в том числе на праздничные выходные – 23 Февраля и 8 Марта. Туристы в основном бронировали курорты Анталийского побережья (90%). Часть заказов совершалась на месяцы раннего бронирования – с апреля по октябрь. При этом стоимость туров на февраль-март и на лето сохранялась на уровне января.

По данным сервисов бронирования, недельный тур в отели популярного у россиян класса 5* на февраль обойдется в среднем от 70 до 185 тыс. руб. на двоих. На весенне-летний сезон стоимость выше – по разным оценкам, от 100 до 325 тыс. руб.

Наибольшим спросом на летний период у туристов пользуется отдых в Кемере, Аланье и Сиде.

Недельный тур с 17 февраля, включающий праздничные выходные, с размещением в популярном отеле Akka Antedon Hotel 5* в Кемере можно забронировать за 147 тыс. руб. на двоих. Отдых в Nirvana Cosmopolitan в Ларе на тот же период обойдется в 165 тыс. руб.