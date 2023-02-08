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3 часа назад

Почему в Японии синий, а не зеленый сигнал светофора

Мира Маркина

Япония не перестает удивлять приезжих европейцев и американцев. Одна из особенностей страны – синий сигнал светофора вместо зеленого. Подробнее о том, почему в этой области японцы пошли наперекор всему миру – в материале "Рамблера".

Почему в Японии синий, а не зеленый сигнал светофора
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Изначально в японском языке не существовало прилагательного, описывающего зеленый цвет. Было лишь слово аоi, которое использовали для всех холодных оттенков: голубого, синего, изумрудного и других.

Согласно одной из популярных теорий, в древности люди были дальтониками и потому не различали синий и зеленый цвета. Однако лингвист Гай Дойчер установил, что это не так. По данным эксперта, и современные, и древние люди одинаково воспринимали цвета. Но у них не всегда были подходящие слова для их описания.

Поскольку синий цвет редко встречается в природе, у многих народов долгое время не возникало потребности в том, чтобы вводить в язык отдельные слова для обозначения этого цвета.

Кроме того, японская цивилизация была изолирована, поэтому японцы десятилетиями использовали слово аоi как для обозначения синего, так и для обозначения зеленого. Позже в языке появилось слово midori для указания на зеленый цвет, но большинство людей по привычке продолжали использовать аоi.

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Впервые светофоры установили в Японии в 1930-х. В них было три стандартных цвета: красный, желтый и зеленый. Но японцы все время называли соответсвующий сигнал aoi, а не midori, из-за чего в 1973 году правительство приняло решение изменить зеленый сигнал на синий, чтобы не было путаницы.

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