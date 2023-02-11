5 причин, почему стоит поехать в отпуск на Кубу

Пока политика европейских стран негативно отражается на международном туризме, Куба распахивает свои объятия для россиян. Например, с конца 2022 года в далекой стране стало возможно оплачивать покупки с помощью карты "Мир". "Рамблер" расскажет, зачем стоит ехать на Кубу.

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Не нужна виза

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Для поездки, не превышающей 30 дней, виза на Кубу российским и белорусским гражданам не нужна. Прямые регулярные рейсы осуществляют авиакомпании — Nordwind Airlines, Royal Flight, Aeroflot, Azur Air. Среднегодовая температура на острове +25 градусов, поэтому путешествовать можно круглый год. На месте туристов ждут чистые пляжи на любой вкус: белый, серый, черный песок.

Вкусная еда

Местная кухня включает вкусные мясные блюда с овощами, рисом и фасолью, тропические фрукты. Для любителей всего необычного кулинары предлагают блюда из черепашьего, крокодильего мяса или отведать свежих лобстеров, лангустов и даже рыбу-меч. И да, на Кубе можно выпить настоящий ром!

Есть, что посмотреть

Куба богата природными и историческими достопримечательностями. Обязательно стоит посетить "Гаванский лес" и парк Parque Almendares в Гаване. Долина Виньялес в горах Сеерра-де-лос-Органос интересна необычными пещерами, многочисленными целебными источниками. В Сороа располагается один из самых грандиозных мировых питомников орхидей. А полуостров Сапат интересен питомником крокодилов и настоящим индейским поселением. Не забудьте посетить знаменитое кабаре "Тропикана".

Настоящие сигары

Вы сможете съездить с экскурсией на настоящие табачные плантации и фабрики. Самая известная фабрика "Паргас" считается исторической ценностью, так как основана в 1845 году. А еще это отличный сувенир.

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