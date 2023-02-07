"Аэрофлот" переведет прямые рейсы до Гоа в новый аэропорт

Авиакомпания "Аэрофлот" переведет прямые регулярные рейсы из Москвы и Екатеринбурга до Гоа в новый аэропорт Нью Гоа Манохар с октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Фото: М24 М24

Планируется, что полеты будут осуществляться три раза в неделю.

Так, рейсы Москва – Гоа будут летать по средам, пятницам и воскресеньям, а в обратном направлении – по понедельникам, четвергам и субботам.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 30 мая 2023 года начнет осуществлять рейсы в Тунис. Самолеты будут приземляться в международном аэропорту Энфида-Хаммамет.