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2 часа назад

"Аэрофлот" переведет прямые рейсы до Гоа в новый аэропорт с октября

Москва24иещё 1

Авиакомпания "Аэрофлот" переведет прямые регулярные рейсы из Москвы и Екатеринбурга до Гоа в новый аэропорт Нью Гоа Манохар с октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" переведет прямые рейсы до Гоа в новый аэропорт
Фото: М24М24

Планируется, что полеты будут осуществляться три раза в неделю.

Так, рейсы Москва – Гоа будут летать по средам, пятницам и воскресеньям, а в обратном направлении – по понедельникам, четвергам и субботам.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 30 мая 2023 года начнет осуществлять рейсы в Тунис. Самолеты будут приземляться в международном аэропорту Энфида-Хаммамет.

Полеты будут осуществляться из Москвы на самолетах Airbus A330 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам с отбытием в 11:05.

Заграница,Аэрофлот,
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