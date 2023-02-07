В АТОР сообщили о готовности туроператоров предложить туры в Африку

Российские туроператоры готовы предложить туры в Африку, однако они вряд ли будут пользоваться массовым спросом. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Туррынок готов работать на африканских направлениях, но предупреждает, что "золотых гор" от африканских стран в плане турпотока ждать точно не стоит. Такие страны, как Танзания, Кения и ЮАР, могут быть сегодня наиболее востребованы у туристов. Но все же не настолько, чтобы своими силами туроператоры обеспечили полную или даже большую часть загрузки бортов", - говорится в сообщении.
В случае запуска прямых рейсов в Африку и снижения тарифов туристический бизнес предложит клиентам пакетные групповые туры в Африку.
"Желающие туда полететь найдутся, но пока не в массовом порядке", - объяснили в АТОР. В ассоциации отметили, что под африканскими странами в данном случае подразумеваются регионы к югу от Сахары, а не Египет, Тунис или Марокко - "это совершенно отдельный рынок".
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Росавиация предлагает авиакомпаниям открыть прямые рейсы в Восточную и Южную Африку. По данным издания, в течение января агентство направило перевозчикам телеграммы с вопросами о том, интересны ли им прямые рейсы в ЮАР (Претория), Эфиопию, Кению, Маврикий, Намибию, Сенегал, Танзанию и Уганду, а также Непал.