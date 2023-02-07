В АТОР сообщили о готовности туроператоров предложить туры в Африку

"Туррынок готов работать на африканских направлениях, но предупреждает, что "золотых гор" от африканских стран в плане турпотока ждать точно не стоит. Такие страны, как Танзания, Кения и ЮАР, могут быть сегодня наиболее востребованы у туристов. Но все же не настолько, чтобы своими силами туроператоры обеспечили полную или даже большую часть загрузки бортов", - говорится в сообщении.