Блогер перечислила приметы, выдающие россиян на турецких курортах

Российская тревел-блогер в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен» поделилась с подписчиками приметами, по которым легко вычислить россиян на заграничных курортах. Девушка сообщила, что в данном случае исходит из собственных наблюдений за туристами во время своего длительного пребывания в Турции.

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При температуре плюс 20-22, россияне, едва спустившись с трапа самолета, раздеваются до футболок, в то время, как местные жители еще кутаются в куртки и шапки.

Российские граждане, приезжающие в республику на длительный срок, отличаются гастрономическими пристрастиями - они обязательно совершают походы по магазинам в поисках творога и сметаны. Туристы из России спешат посетить пляж утром, жители Турции, как правило, предпочитают отдыхать у моря во второй половине дня.

Россияне обожают покупать одежду в магазинах LC Waikiki. Когда бы ни пришел в магазин этой сети, на кассе стоит очередь из соотечественников с ворохом вещей в руках.