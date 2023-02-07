Эфиопия прекратила оформление туристических виз в посольстве в Москве

Эфиопия прекратила выдачу туристических виз в своем посольстве в Москве, и теперь ее можно получить лишь в аэропорту Аддис-Абебы по прибытии.

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"С настоящего момента туристическая виза в Эфиопию может быть оформлена только по прилету, в аэропорту Аддис-Абебы. Выдача туристических виз в Москве на данный момент остановлена", — говорится в сообщении авиакомпании Ethiopian Airlines.

Туристы, желающие подать заявление на визу по прибытии, должны иметь при себе две цветные фотографии, а также оплатить консульский сбор в долларах США.