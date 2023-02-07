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24 минуты назад

Власти призвали россиян воздержаться от поездок в некоторые провинции Турции

Уралинформбюро

Минэкономразвития России рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в ряд турецких регионов. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

Россиян призвали воздержаться от поездок в некоторые провинции Турции
Фото: РегУралинформбюреРегУралинформбюре

"В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп", – отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что в случае необходимости оказания экстренной помощи для организованных туристов открыта горячая линия ассоциации "Турпомощь" по номеру +7 (499) 678 12 03. При этом россияне, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ по номеру + 7 (495) 695 45 45, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли 3 432 человека (в том числе гражданин РФ), ранения получили более 21 тысячи человек. Природная катастрофа задела и соседнюю Сирию, там погибли 812 человек. При этом число жертв может вырасти, разбор завалов продолжается.

Заграница,Минэкономразвития,
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