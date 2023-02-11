Почему в Гонконге есть странные дома с отверстиями

Фэн-шуй в Азии – не просто модное увлечение, а образ жизни. Его правилами руководствуются даже архитекторы. И подтверждение тому – необычный облик китайского района Гонконг. О нем подробнее читайте в статье «Рамблера».

Есть одна отличительная особенность гонконгских небоскребов, которая вызывает любопытство — почему некоторые из них выглядят так, словно посередине кто-то проделал дыру? Существует предположение, что ответ кроется в зацикленности на древней китайской практике фэн-шуй – она предполагает выравнивание зданий и предметов так, чтобы они находились в гармонии с природой, тем самым привлекая удачу и отгоняя несчастье.

Видео дня

Этим отверстиям также дали название – «врата дракона». Согласно фэн-шуй, сквозь них драконы (олицетворяющие мудрость, отвагу и процветание в китайской культуре) каждый день летают от гор к океану, что связано с течением положительной энергии «ци». По сей день некоторые суеверные гонконгцы нанимают мастеров фэн-шуй, часто за большие деньги, чтобы они работали с архитекторами зданий.

Но на самом деле, появлению отверстий есть еще несколько причин. Во-первых, мода на строительство жилищных комплексов, которые выглядят как сплошная стена, очень быстро вызвала недовольство среди жителей города. Такие здания были спроектированы так, чтобы втиснуть как можно больше квартир на участок земли для получения более высокой прибыли при их продаже.

Чтобы справиться с негодующими гонконгцами, правительство стало разрешать занимать участки с условием, что застройщик оставит зазор между домами – для проникновения света и воздуха, которого требовали соседи. Но хитрые архитекторы решили обойтись «вратами дракона».

Отверстия могут также влиять на то, как здание вписывается в окружающую среду, или быть символом чего-то более значимого. Возьмем, к примеру, Центральный правительственный комплекс в Адмиралтействе, который с 2011 года служил штаб-квартирой городского правительства.