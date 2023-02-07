В Египте вступили в силу новые правила работы магазинов duty free

Обновленные правила позволяют прибывающим в Египет туристам приобретать до 2 литров спиртных напитков и 2 блока сигарет в магазинах duty free в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и других городах. Изменения вступили в силу с февраля. Как и раньше, воспользоваться правом можно в течение 2 дней после прибытия на курорт. Разрешается потратить до 200 долларов, включая алкоголь, при предъявлении загранпаспорта.

Фото: Tourdom Tourdom

Лимит спиртных напитков увеличен до 2 литров при условии уплаты 1% причитающегося таможенного налога, но не менее 13 долларов за литр или эквивалента этой суммы в египетских фунтах.

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Магазины Duty Free пользуются в Египте популярностью: россияне регулярно высказывают в соцсетях претензии относительно низкого качества египетских крепких спиртных напитков и местного пива, которые им подают в отелях по системе «Все включено». Поэтому новые правила активно обсуждают.

Из формулировки нового положения не следует четкого ответа на вопрос, как взимать налог на практике. Позицию продавцов приводят в соцсетях, где опубликовано фото из торговой точки с объявлением на русском языке, что платить необходимо за каждый литр. В другом паблике отмечают, что цены выросли за каждую единицу алкоголя, например, если бутылка вина стоит 10 долларов, то на кассе к оплате будет 23 доллара.

По-прежнему оставлена норма заменять один литр алкоголя на одну упаковку пива (24 банки по 0,33 л).

Изменения нормы алкоголя - не единственная новация. Также увеличен лимит освобождения от таможенных пошлин на личные вещи путешественников до 15 тыс. египетских фунтов вместо 10 тыс. LE по старой редакции закона (на 7 февраля, 1 египетский фунт стоит 2,33 рубля).