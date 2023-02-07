Возобновлены рейсы между Шарм-эль-Шейхом и Нижним Новгородом

Новая для аэропорта авиакомпания Al Masria Universal Airlines будет выполнять полеты на воздушных судах Airbus A321 дважды в неделю в рамках чартерной программы в составе пакетных туров. Так, по воскресеньям самолеты из столицы Приволжья будут отправляться в 0:50 и прибывать в курортный город в 6:00, а по средам — отправляться в 3:05 и прибывать в 8:15.