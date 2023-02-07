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1 час назад

Возобновлены рейсы между Шарм-эль-Шейхом и Нижним Новгородом

В городе Nиещё 1

Возобновлены рейсы из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова в египетский Шарм-эль-Шейх. Об этом информирует пресс-служба организации.

Возобновлены рейсы между Шарм-эль-Шейхом и Нижним Новгородом
Фото: В городе NВ городе N

Новая для аэропорта авиакомпания Al Masria Universal Airlines будет выполнять полеты на воздушных судах Airbus A321 дважды в неделю в рамках чартерной программы в составе пакетных туров. Так, по воскресеньям самолеты из столицы Приволжья будут отправляться в 0:50 и прибывать в курортный город в 6:00, а по средам — отправляться в 3:05 и прибывать в 8:15.

За более подробной информацией рекомендуется обращаться в туристические агентства.

Ранее сообщалось, что авиарейсы между Нижним Новгородом и Ташкентом запустят в марте.

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