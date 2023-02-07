Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
2 часа назад

«Аэрофлот» запустил рейсы в новом направлении

Super.ru

На карте маршрутов «Аэрофлота» появилось новое направление. Теперь при планировании отпуска имейте в виду, что можно отправиться в Тунис. С 30 мая авиаперевозчик запускает регулярные рейсы в эту страну. В компании сообщили, что полеты будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus А330 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

«Аэрофлот» запустил рейсы в новом направлении
Фото: Super.ruSuper.ru

При покупке билетов на белоснежное побережье Средиземного моря с мелким песком ищите рейс SU410 Москва – Энфида – Хаммамет (вылет в 11:05, прибытие в 18:00).

Можно планировать путешествие заранее, билеты в новом направлении уже доступны на официальном сайте авиаперевозчика.

Заграница,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители