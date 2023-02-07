«Аэрофлот» запустил рейсы в новом направлении

На карте маршрутов «Аэрофлота» появилось новое направление. Теперь при планировании отпуска имейте в виду, что можно отправиться в Тунис. С 30 мая авиаперевозчик запускает регулярные рейсы в эту страну. В компании сообщили, что полеты будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus А330 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
При покупке билетов на белоснежное побережье Средиземного моря с мелким песком ищите рейс SU410 Москва – Энфида – Хаммамет (вылет в 11:05, прибытие в 18:00).
Можно планировать путешествие заранее, билеты в новом направлении уже доступны на официальном сайте авиаперевозчика.