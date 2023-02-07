«Аэрофлот» запустил рейсы в новом направлении

На карте маршрутов «Аэрофлота» появилось новое направление. Теперь при планировании отпуска имейте в виду, что можно отправиться в Тунис. С 30 мая авиаперевозчик запускает регулярные рейсы в эту страну. В компании сообщили, что полеты будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus А330 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.