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4 часа назад

«Отвратительная еда»: россиянка об отдыхе в Египте

Lenta.ru

Российская путешественница побывала в Египте и рассказала о своем разочаровании местной кухней, описав ее фразой «отвратительная еда». Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора, в Хургаде сложно найти вкусную и полезную еду, однако фастфуд, выпечка и десерты девушке понравились. Местный кофе она назвала «невозможным», а чай невкусным.

«Если кто-то хоть раз видел отель в Египте, где кормят так же, как в Турции, дайте мне знать, я за 9 лет такого не встречала. Главный плюс Египта — это отличное море почти круглый год и низкие цены», — поделилась путешественница.

Заграница,Видео,
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