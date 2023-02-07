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1 час назад

Бразилия ждет всплеска международного туризма в 2023 году

TURIZM.RU

Главная движущая сила этого роста — богатейшие возможности страны, от ее знаменитых пляжей и природы до культурного наследия и магии оживленных городов. Кроме того, разнообразная кухня и доступные цены делают Бразилию привлекательным местом для путешественников с ограниченным бюджетом.

Бразилия ждет всплеска международного туризма в 2023 году
Фото: TurizmTurizm

В последние годы Бразилия предприняла значительные усилия для развития туризма в стране, способствуя увеличению числа иностранцев. В 2022 году правительство выдало более 80 000 туристических виз гражданам из 101 страны. Кроме того, бразильцы легко отменяют визы — в настоящее время около половины стран мира имеют право на безвизовый въезд в Бразилию, что еще больше упрощает процесс планирования поездок. Напомним, граждане России, путешествующие с туристическими целями, могут свободно въезжать в Бразилию на срок до 90 дней.

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Международные путешественники обычно перемещаются по Бразилии на автобусе — в 2023 году более 90 процентов пассажиров будут иностранцами. Эта тенденция показывает, что туристы хотят ближе познакомиться с дальними регионами Бразилии и местной культурой.

Основными направлениями автобусных поездок в Бразилии являются популярные города: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Флорианополис, Фос-ду-Игуасу, Парати, Армасан-дус-Бузиос и Сальвадор.

Много туристов выбирают даты проведения знаменитого бразильского карнавала — одной из самых популярных туристических достопримечательностей Бразилии. По данным Бразильского совета по туризму, на Карнавал-2023 билеты уже забронировали более 80 000 туристов. Это больше, чем число гостей до пандемии — 55 000.

Рост турпотока, особенно со стороны иностранцев, положительно влияет на бразильскую экономику. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, ожидается, что в ближайшие 10 лет индустрия путешествий и туризма Бразилии создаст более 1,8 миллиона рабочих мест и будет ежегодно вносить в ВВП более 2%.

Рост туризма создает рабочие места не только в отелях, ресторанах и транспорте, но и в смежных секторах, таких как строительство и розничная торговля. Кроме того, иностранные туристы тратят больше, чем местные жители, что стимулирует экономический рост и развитие в регионах, а попутно укрепляет имидж и репутацию страны в глобальном масштабе.

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