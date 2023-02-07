Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
20 минут назад

Российская туристка перечислила недостатки отдыха в Турции зимой

runews24.ru

Российский туристический блогер, которая часто пишет о своих поездках в Турцию, перечислила причины, по которым туристы не любят отдыхать в республике зимой. Она рассказала о том, почему туристы могут остаться недовольными зимним отдыхом в Турции, в своем личном блоге под названием "Один в чужом городе".

Российская туристка перечислила недостатки отдыха в Турции зимой
Фото: Runews24Runews24

Путешественница считает, что от поездки в Турцию стоит отказаться россиянам, которые не любят сталкиваться с соотечественниками на отдыхе. По её словам, куда бы вы ни отправились в Аланию, везде слышны разговоры на русском языке. Также блогер считает, что республика разочарует отдыхающих, привыкших не брать с собой багаж - зимой погода может меняться — поэтому туристам понадобится дождевик с резиновыми сапогами или куртка.

"К сожалению, зимой в Алании вам придется забыть о том, чтобы носить легкую одежду дома - в местных отелях, как и в большинстве турецких домов, нет центрального отопления, а в настоящее время холодно и влажно даже в солнечные дни, не говоря уже о дождях", - добавляет еще один минус отдыха в Турции зимой россиянка.

Девушка также предупредила, что в зимний сезон на туристов будут влиять общие скидки в магазинах. Помимо прочего, вам придется самостоятельно планировать свой досуг из-за туристических агентств в межсезонье.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители