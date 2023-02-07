Российская туристка перечислила недостатки отдыха в Турции зимой

Российский туристический блогер, которая часто пишет о своих поездках в Турцию, перечислила причины, по которым туристы не любят отдыхать в республике зимой. Она рассказала о том, почему туристы могут остаться недовольными зимним отдыхом в Турции, в своем личном блоге под названием "Один в чужом городе".

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Путешественница считает, что от поездки в Турцию стоит отказаться россиянам, которые не любят сталкиваться с соотечественниками на отдыхе. По её словам, куда бы вы ни отправились в Аланию, везде слышны разговоры на русском языке. Также блогер считает, что республика разочарует отдыхающих, привыкших не брать с собой багаж - зимой погода может меняться — поэтому туристам понадобится дождевик с резиновыми сапогами или куртка.

"К сожалению, зимой в Алании вам придется забыть о том, чтобы носить легкую одежду дома - в местных отелях, как и в большинстве турецких домов, нет центрального отопления, а в настоящее время холодно и влажно даже в солнечные дни, не говоря уже о дождях", - добавляет еще один минус отдыха в Турции зимой россиянка.