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1 час назад

Россияне не стали отменять туры в Турцию из-за землетрясения

Lenta.ru

На данный момент нет сообщений о массовых отменах туров в Турцию среди российских путешественников. Землетрясения, начавшиеся ночью, не затронули курортные зоны. Кроме того, сообщения о пострадавших россиянах отсутствуют. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Россияне не стали отменять туры в Турцию из-за землетрясения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Пока информации об отмене туров нет. Тем более, несмотря на тяжелые последствия землетрясений, курортные зоны они не затронули, пострадавших нет. Так что нет и отмен, вряд ли они случатся. Хотя, конечно, все зависит от дальнейшего развития событий», — заметил Барзыкин.

Он также добавил, что землетрясения не повредили аэропорты и инфраструктуру. Кроме того, сообщений о пострадавших россиянах на данный момент не поступало.

Число погибших в результате серии землетрясений, который произошли в Турции в понедельник, 6 февраля, выросло до 1121.

Еще 7634 человека пострадали, уточнил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) республики Орхан Татар. По его данным, разрушенными в результате стихийного бедствия оказались 2834 здания.

Заграница,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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