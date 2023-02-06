Россияне не стали отменять туры в Турцию из-за землетрясения

«Пока информации об отмене туров нет. Тем более, несмотря на тяжелые последствия землетрясений, курортные зоны они не затронули, пострадавших нет. Так что нет и отмен, вряд ли они случатся. Хотя, конечно, все зависит от дальнейшего развития событий», — заметил Барзыкин.