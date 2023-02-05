Поток клиентов в татарстанские гостиницы достиг максимума

Максимум с 2002 года.

Фото: Реальное время Реальное время

За январь—декабрь 2022 года в Татарстане коллективными средствами размещения, к которым помимо гостиниц, мотелей и хостелов относятся санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, базы отдыха и туристские базы, воспользовались 2 374 810 человек. Как подсчитало "Реальное время", за год число отдыхающих выросло на 12%.

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Количество остановившихся в гостиницах Татарстана в 2022 году оказалось самым большим с 2002 года. Впервые отметку в 2 миллиона клиентов республиканские средства размещения преодолели в 2017 году.

В последующие годы ниже она опускалась лишь один раз — в 2020-м, что вполне объясняется вспышкой коронавируса и введенными из-за нее ограничениями. В пандемийном году услугами татарстанских гостиниц воспользовались всего 1,45 млн человек, что стало минимальным показателем с 2013 года.

Однако даже в 2020-м Татарстан лидировал в Приволжском федеральном округе по количеству клиентов гостиниц. Республика оказалась единственным из 14 регионов, где их оказалось более 1 миллиона.

Лидерство Татарстан удержал и в 2022 году. Республика — единственный регион ПФО, где количество лиц, воспользовавшихся услугами коллективных средств размещения превысило отметку в 2 миллиона. На 2-м месте Башкортостан — 1,254 млн человек, на 3-м — Нижегородская область (1,15 млн).

Самый популярный месяц — июнь

Самым нагруженным для гостиниц Татарстана месяцем в 2022 году был июнь. Их услугами за первый месяц лета воспользовались почти 294 тысячи человек, что почти на 7,8% больше, чем в мае.

На втором месте последний месяц лета. В августе в гостиницах Татарстана остановились почти 281,5 тысячи гостей, что 41 тысячу больше, чем в июле.

Топ-3 самых нагруженных месяца замыкает май, что можно связать с длительными выходными в самом его начале, которые дают россиянам свободу для небольших путешествий. За последний месяц весны 2022 года услугами гостиниц в Татарстане воспользовались 272,6 тысячи человек.

Реже всего в республиканские гостиницы заселялись в феврале — почти 125,5 тысячи человек. Это в 2,3 раза меньше, чем в пиковый июнь.

На втором месте среди месяцев 2022 года, когда поток клиентов в гостиницы Татарстана был слабее, декабрь. В конце года услугами отелей воспользовались почти 137 тысяч гостей. На третьем месте — октябрь, когда в гостиницы заселились 146 тысяч человек.