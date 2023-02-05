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1 час назад

Российские туристы боролись с пластиком и стеклом на пляже в Самуи

TourDom

Туристы, отдыхающие на пляже Баан Мае Нам в Самуи, не захотели мириться с мусором и решили устроить уборку. Путешественники собрали в мешки пластиковые и стеклянные бутылки, а также водоросли.

Российские туристы боролись с пластиком и стеклом на пляже в Самуи
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По словам некоторых туристов, дворники не всегда уделяют должное внимание уборке территорий, лишь подметая листву, а пластик и стекло так и остаются лежать в песке, пишет The Thaiger. Ситуация кажется особенно плачевной после шторма, когда вода возвращает мусор, попавший в океан с суши. В то же время не все отдыхающие считают нужным донести отходы до урн.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» позитивно отреагировали на новость, поддержав соотечественников: «Я не против помочь дворникам. И этим товарищам уважение!»

Подобная акция недавно проходила и на Гоа. К ней также присоединялись наши соотечественники. Мусора на пляже Арамболь становится намного больше после вечеринок, которые там проводят. Тем, кто принимал участие в субботнике, выдавали вегетарианский обед, фрукты, овощи и питьевую воду.

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