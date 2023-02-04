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1 час назад

Мнение: Китай подает сигналы о начале выдачи туристических виз

TourDom

В посольстве и консульствах Китая в России значительно увеличилось количество слотов для записи на подачу документов. Об этом изменении просигнализировали визовые агенты. Как утверждает источник, дополнительные места с февраля по май появились в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке. На текущий момент, судя по онлайн-записи, попасть в некоторые диппредставительства можно не раньше чем через 2 недели.

Мнение: Китай подает сигналы о начале выдачи туристических виз
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Среди экспертов есть мнение, что увеличение квот может быть сигналом возобновления в ближайшем будущем выдачи туристических виз. Впрочем, есть мнения, что это может быть и не связано с грядущими переменами, которых, безусловно, ждут туристы уже больше 3 лет. Но пока все по-прежнему: турвизы не оформляются, никаких официальных заявлений китайская сторона не делала. Но, как отмечают представители турбизнеса, звонки и запросы от туристов поступают регулярно. Они участились после открытия китайских границ в январе.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» считают, что если Китай и откроется в ближайшее время для туристов, то гораздо лучше возобновить работу через авторизованные визовые центры, как это было до пандемии: «Прием по записи напрямую в консульстве сильно ограничивает приток потенциальных заявителей». Часть туристов высказывают пожелания о безвизовом режиме для россиян или хотя бы бесплатной электронной визе. Они считают, что дружеские отношения Китая и России позволяют это сделать.

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