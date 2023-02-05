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Девушка уехала в отпуск к океану и нашла там пингвинов: видео

Если вы думали, что пингвины обитают только среди льдов и зубодробительного холода, вас тоже удивит открытие, которое сделала для себя TikTok-блогер Аня Клюева (@anya.klyueva).

Анна приехала в Африку ради отдыха у океана. На одном из пляжей неподалеку от Кейптауна, девушка обнаружила необычных жителей побережья. Смотрите сами в ее видео.

Вероятнее всего, блогер столкнулась с так называемыми очковыми пингвинами. Этот вид – единственный из всех пингвинов, который предпочитает жизнь в тепле, а не в холодной Антарктике.

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Очковые пингвины гнездятся на юго-западном побережье Африки. Оно хотя и омывается холодными водами Бенгальского течения, нравится им больше, чем какие-либо другие места на земле. Гнездование, кстати, происходит именно зимой – в это время на материке не так жарко, как летом. И все же птицам приходится защищать снесенные ими яйца от перегрева. Как они делают это? Выкапывают небольшую нору в остатках разложившегося гуано (по сути помета птиц и летучих мышей). Там и хранятся драгоценные яйца. А спустя 40 дней из них вылупляются птенцы.

Питаются очковые пингвины сардинами и анчоусами. В среднем каждая особь съедает ежедневно около полкилограмма добычи.

Некоторые особо смелые туристы пытаются устроиться на пляже рядом с этими птицами. Однако такое решение может быть чревато неприятными последствиями. Пингвины охраняют потомство и нападают на тех, кто, по их мнению, выглядит угрожающе.

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