Жительница Барселоны дала советы по отдыху в Испании

Отпуск в Испании для туристов всегда будет разнообразным и интересным, считает блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В разговоре с «Лентой.ру» она дала советы россиянам по планированию отдыха в этой стране и рассказала о наиболее интересных местах.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Алены Бердовой, если есть возможность, то в Испании стоит провести как можно больше времени.

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Легко ли передвигаться по Испании?

Сеть железнодорожного и автобусного сообщения в Испании — одна из лучших в Европе, поэтому без особого труда можно добраться куда угодно, отметила Алена Бердова.

«Испания располагает обширной сетью внутренних авиарейсов. Можно найти дешевые авиабилеты (я летала из Барселоны на Майорку как-то за 20 евро). Но такие билеты нужно брать заранее и отслеживать их на сайте», — поделилась она.

С чего начать знакомство с Испанией?

Для тех, кто приехал в страну на юго-западе Европы впервые, обязательно стоит посетить Барселону, считает блогер.

«Архитектура города уникальна. Барселона — особенный город и столица Каталонии, он точно не такой, как все. Помимо культурной привлекательности, Барселона идеальна как для отпуска с детьми, так и для любителей ночной жизни. Пляжи, вечеринки, бесконечные прогулки по улицам и набережной», — рассказала Алена Бердова.

Топ-3 достопримечательности для туриста, который приехал сюда впервые: улица Рамбла и Готический квартал, собор Саграда Фамилия, Дом Бальо. Барселона — это Гауди, поэтому начните с него, — Алена Бердова, блогер.

Столица Испании

Еще один важный туристический пункт в Испании — это столица страны, отметила Алена Бердова.

«Мадрид — идеальный вариант для культурного погружения. Советую приезжать в Мадрид весной или осенью, потому что летом здесь очень жарко, а море далековато. Шоппинг, оживленные улицы с ресторанами. Начиняете знакомство со столицей с главной улицы — Гран-Виа», — посоветовала блогер.

Среди главных достопримечательностей города, которые обязательно стоит посетить, она отметила музей Прадо, Парк дель Ретиро и Королевский дворец.

Гастрономический туризм

За вкусной едой и деликатесами необходимо отправиться в Сан-Себастьян, считает Алена Бердова.

Сюда нужно ехать, чтобы поесть,— Алена Бердова, блогер.

«Это красивый пляжный город на Атлантическом побережье недалеко от французской границы и в окружении баскских гор. Город известен во всей Европе благодаря невероятному сочетанию испанской и французской кухни. Здесь готовят тот самый баскский чизкейк и невероятные тапасы. Не забудьте прийти на голодный желудок в Старый город и попробовать как можно больше», — отметила она.

Культурный отдых

Тем, кто интересуется культурой и искусством, обязательно нужно посетить Севилью, которую считают родиной фламенко, рассказала Алена Бердова.

«На пешеходных каменных улицах города вы часто увидите местных жителей, танцующих под живую музыку — это волшебно. Очаровательная атмосфера города делает культурное погружение незабываемым. В Севилье есть много интересного для тех, кто приехал сюда впервые: от знакомства с музыкальной историей города до наслаждения лучшей испанской кухней. Летом это место называют "сковородкой Европы", очень жарко, советую осень или весну для посещения», — поделилась она.

Пляжный отдых

Выбирая пляжный отдых, следует обратить внимание на Валенсию и Ибицу, рекомендовала Алена Бердова.