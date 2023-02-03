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22 минуты назад

Отдых в Турции зимой: плюсы и минусы

РИА "ФедералПресс"

Отдых в Турции зимой выгоднее в 2-3 раза, а туристов меньше. В разговоре с «ФедералПресс» директор туристического агентства Светлана Удилова рассказала о плюсах отдыха в межсезонье.

Отдых в Турции зимой: плюсы и минусы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Тур с перелетом в Akka Antedon 5* на 6 ночей в феврале стоит 86 тысяч рублей на двоих, в марте – 115 тысяч, а 6 ночей в июне – уже 220 тысяч на двоих», – отметила эксперт.

В несезон в отелях хорошо: шезлонги свободные, столики в ресторанах тоже. На пляже также немноголюдно.

Если вы переживаете из-за погоды, то в крупных отелях работают бассейны с подогревом, аквапарки, крытые бассейны и хамамы в SPA. В море купаться можно, но только подготовленным.

В Турции также можно закупиться полотенцами, халатами, текстилем, постельным бельем. Плюс еще и в том, что зимой торговцы снижают цены. Также в стране популярен бренд Waikiki, а ценник намного ниже, чем в России.

В Турции зимой комфортная погода, в среднем +15…+17 °C. Но иногда могут несколько дней подряд идти дожди.

Светлана Удилова отметила, что такая Турция – спокойный, вкусный, комфортный отдых. Он подойдет для уставших людей, пар, семей с детьми и желающих сменить картинку и вдохновиться.

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