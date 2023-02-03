Россиянка раскрыла правду о притеснении женщин в Турции

Путешественница призвала не верить слухам о том, что в Турции процветает многоженство, а свобода женщин притесняется. По ее словам, турчанки знают свои права и никогда не мирятся с их ущемлением, а мужчины не заводят себе гаремы. Кроме того, блогерша опровергла информацию о том, что каждая женщина ходит в паранже, равно как и то, что молодые девушки могут позволить себе короткие юбки и откровенные декольте.