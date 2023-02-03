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16 минут назад

Туристам без визы могут разрешить пребывание во Вьетнаме до 45 дней

Мир24

Во Вьетнаме рассматривают вопросы увеличения срока безвизового пребывания туристов до 45 дней, сообщает Vietnam net со ссылкой на Министерство культуры, спорта и туризма страны.

Туристам без визы продлят пребывание во Вьетнаме
Фото: Мир24Мир24

Список стран, чьи граждане смогут посещать Вьетнам без виз, будет расширен, а физический документ заменят электронным. По словам члена Консультативного совета по туризму Вьетнама Криса Фэруэлла, льгот для путешественников не вводили с момента открытия границ. При этом туристическая деятельность восстанавливается быстрее, чем власти принимают решения, отметил он.

В минувшем году в стране побывали более трех с половиной миллионов иностранцев, хотя страна планировала принять восемь миллионов. Многие туристы ждут возвращения многоразовых трехмесячных виз, которые были доступны до пандемии. Россияне могут пребывать в стране без визы в течение 15 дней.

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