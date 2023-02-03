Туристам без визы продлят пребывание во Вьетнаме

Во Вьетнаме рассматривают вопросы увеличения срока безвизового пребывания туристов до 45 дней, сообщает Vietnam net со ссылкой на Министерство культуры, спорта и туризма страны.

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Список стран, чьи граждане смогут посещать Вьетнам без виз, будет расширен, а физический документ заменят электронным. По словам члена Консультативного совета по туризму Вьетнама Криса Фэруэлла, льгот для путешественников не вводили с момента открытия границ. При этом туристическая деятельность восстанавливается быстрее, чем власти принимают решения, отметил он.