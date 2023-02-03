British Airways запретила пилотам делать фото во время полета

"Мы не препятствуем тому, чтобы наши коллеги делали публикации в социальных сетях. На самом деле все, скорее, наоборот. Мы даем нашим сотрудникам ясность по поводу того, что уместно и когда, - приводит издание слова представителя авиакомпании. - Например, когда наши коллеги управляют самолетом, они ответственны за безопасность всех на борту. Не будет безосновательным попросить их подождать до их перерыва, чтобы сделать фотографии".