Власти Гоа составили рекомендации для туристов

Департамент туризма индийского штата Гоа выпустил рекомендации для безопасного и комфортного пребывания отдыхающих. Гостей региона призывают уважать чужие границы и остерегаться местных мошенников.

Фото: TourDom TourDom

В частности, во избежание конфликтов туристов просят не фотографировать без разрешения незнакомых людей, особенно тех, кто купается в море или загорает на пляже. Также запрещено делать селфи в опасных местах, например на скользких скалах и краю обрывов. В таких местах часто происходят несчастные случаи, поэтому к данному вопросу власти относятся строго.

Аналогичная политика действует в отношении туристических объектов и памятников: не допускается нанесение граффити, разрушение и любое осквернение национального наследия. Кроме того, уже действует запрет на приготовление пищи и распитие алкогольных напитков на пляжах. Исключением являются специально отведенные для этого зоны: кафе, отели, рестораны.