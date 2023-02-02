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2 часа назад

«Не фотографируйте людей без разрешения»: власти Гоа составили рекомендации для туристов

TourDom

Департамент туризма индийского штата Гоа выпустил рекомендации для безопасного и комфортного пребывания отдыхающих. Гостей региона призывают уважать чужие границы и остерегаться местных мошенников.

Власти Гоа составили рекомендации для туристов
Фото: TourDomTourDom

В частности, во избежание конфликтов туристов просят не фотографировать без разрешения незнакомых людей, особенно тех, кто купается в море или загорает на пляже. Также запрещено делать селфи в опасных местах, например на скользких скалах и краю обрывов. В таких местах часто происходят несчастные случаи, поэтому к данному вопросу власти относятся строго.

Аналогичная политика действует в отношении туристических объектов и памятников: не допускается нанесение граффити, разрушение и любое осквернение национального наследия. Кроме того, уже действует запрет на приготовление пищи и распитие алкогольных напитков на пляжах. Исключением являются специально отведенные для этого зоны: кафе, отели, рестораны.

Для собственной безопасности туристам рекомендуется не пользоваться услугами частных таксистов. Как правило, они обслуживают пассажиров не по счетчику, а по фиксированному, часто завышенному тарифу. Это же относится к бронированию отелей, вилл и услуг гидов: лучше отдавать предпочтение гостиницам и экскурсоводам, зарегистрированным в департаменте туризма.

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