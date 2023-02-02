В чем отличие туров на цветение сакуры в Японию и Южную Корею

С приближением весны традиционно растет количество запросов на туры в Японию, где в конце марта – начале апреля наступает сезон любования сакурой. Из-за отсутствия прямых рейсов перелет обходится дороже, чем раньше, однако это не повод отказываться от поездки, считают в туроператорской компании ITM Group.

Фото: TourDom TourDom

Япония отменила последние ковидные ограничения: впервые за долгий ковидный период страна встречает весну полностью открытой для иностранных туристов. Ждут в Японии и гостей из России – никаких проблем с визами нет. Они, как и ранее, оформляются на основании приглашения от аккредитованной компании.

Видео дня

Бюджет тура в Японию в период цветения сакуры должен составлять примерно 5700 долларов на двоих – это короткие программы длительностью до 8 ночей. Можно сэкономить и лететь позже. Например, на майские праздники.

Еще один лайфхак – рассмотреть альтернативные варианты. «Хоть цветение сакуры обычно ассоциируется с Японией, необязательно ради этого великолепного зрелища отправляться в Японию. Мы приглашаем всех полюбоваться цветением сакуры в Южной Корее! Во многих корейских городах можно увидеть целые улицы, покрытые цветами, а осыпающиеся лепестки напоминают белый снегопад. Здесь сакуру называют беот-ккот, и именно это слово вы услышите весной во всех корейских городах», – рассказала руководитель отдела продаж ITM Group Юлия Соколова.

Она назвала преимущества Южной Кореи. Это, во-первых, безвизовое направление, а во-вторых, такое путешествие требует меньше расходов. Например, тур с 7 по 16 апреля с посещением Сеула (6 ночей) и Пусана (2 ночи) обойдется примерно в 5000 долларов на двоих, включая перелет со стыковкой в Абу-Даби. Программа составлена так, что туристы успеют посетить ключевые достопримечательности Южной Кореи и вдоволь налюбоваться цветением вишни – предусмотрено даже посещение специального фестиваля в Кёнджу. К слову, кроме него, в стране весной проходит и много других цветочных мероприятий, поэтому ехать можно и в конце апреля.